Погода в Калининграде 18 апреля

Погода в Калининграде 18 апреля
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининградской области 18 апреля ожидается прохладная и пасмурная погода, возможны ночные заморозки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха в Калининграде днем достигнет +8°C, а ночью столбик термометра опустится до +1°С. Ветер северный, около 4 м/с. Атмосферное давление близкое к норме — 757 мм ртутного столба.

В приморских муниципалитетах — Зеленоградске, Пионерском, Балтийске — днем будет холоднее всего, около +6°C, зато ночью на побережье прогноз наиболее благоприятный по региону — до +4°C. На востоке региона днем ожидается +7°C, а ночью +2°C. Дожди в полосе от Славска до Озерска, по данным синоптиков, будут сильнее, чем на побережье.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), в Калининграде днем будет не теплее +6°C, и умеренный дождь стоит ожидать только с утра. Ночью прогнозируется около +3°C. Ветер будет меняться с северного на северо-западный. Влажность — 97%.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в дневные часы по региону ожидается около +4...+7°С, облачная с прояснениями погода и временами возможны заряды смешанных осадков (дождь/крупа/мокрый снег). Преимущественно осадки будут в центральной и восточной части региона, а наименьшая вероятность осадков — на побережье. Ветер преимущественно северный 4-9 м/с, на побережье порывистый.

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