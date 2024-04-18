Облвласти заявляют об удачном эксперименте по доставке замороженной пищи морем

В Калининграде успешно завершился эксперимент по скорой доставке замороженной пищи на судне. Об этом в своём телеграм-канале в четверг, 18 апреля, сообщило мининфраструктуры региона.

Рейс совершил сухогруз «Синегорск». На его борту находился груз автомобилей-рефрижераторов, в котором и привезли пищевую продукцию. По сообщениям ведомства, погрузка и разгрузка в портах Калининграда и Санкт-Петербурга осуществлялась вертикальным способом с самого судна, поэтому ее завершили в кратчайшие сроки.

Благодаря ходовым характеристикам теплохода путь по Балтийскому морю удалось преодолеть менее чем за двое суток. Такой срок позволил перевезти замороженную продукцию в режиме «термос» без нарушения нормативов. Мининфраструктуры отметило, что это был экспериментальный рейс, разработанный совместно со специалистами «Мираторга» и оператора морской линии «Атлант-Шиппинг».

В середине марта стало известно, что судна на линии «Усть-Луга — Балтийск» переводят на накатную технику. Приоритет отдали грузам, необходимым для жизнеобеспечения региона.