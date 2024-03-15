Паромы на линии «Усть-Луга — Балтийск» переводят на накатную технику

Паромы на линии «Усть-Луга — Балтийск» переводят на накатную технику
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Паромы, курсирующие на линии «Усть-Луга — Балтийск», переводят преимущественно на накатную технику. Об этом утром 15 марта сообщил телеграм-канал «Оборонлогистики».

«Правительством региона и судовладельцами (ООО „Оборонлогистика“ и ФГУП „Росморпорт“) принято решение все высвобождающиеся паромные мощности перераспределить под загрузку накатной техники, — сообщает пресс-служба транспортной компании. — Так, в марте этого года совокупная доля автомобилей, перевозимых паромами, увеличилась на 54%».

Приоритет, как уточняется, в первую очередь отдается грузам, необходимым для жизнеобеспечения региона.

«Все остальные дополнительные места идут в свободную продажу, которую осуществляют агенты „Оборонлогистики“ в портах Усть-Луга и Балтийск: „Транс-Бизнес-Консалтинг“ (перевозка из порта Балтийск в порт Усть-Луга) и „ИмэксСервис“ (перевозка из порта Усть-Луга в порт Балтийск)», — добавили в компании.

Также агентами был создан официальный телеграм-канал «Паромная линия Калининград — Санкт-Петербург», в котором в режиме реального времени размещается информация о начале продажи билетов на конкретный рейс и дату, учитывая порт отправки и тип транспортного средства.

Ранее губернатор Антон Алиханов заявлял, что власти Калининградской области рассчитывают в 2024 году полностью преодолеть зависимость от Литвы в части грузоперевозок.

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