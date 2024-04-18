Омбудсмен о праве калининградцев на достойную жизнь: еще есть над чем работать

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Уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин обратил внимание на низкие зарплаты и пенсии в регионе, а также на высокую инфляцию. Комментируя эти показатели во время выступления с ежегодным докладом на заседании Законодательного собрания региона в четверг, Владимир Никитин сообщил, что «есть над чем работать».

По словам омбудсмена, в рейтинге по качеству жизни Калининградская область «выглядит просто великолепно»: находится на 7-м месте в РФ и на 3-м месте в СЗФО после Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он отметил, что этот рейтинг включает много показателей и «греет сердце калининградцев».

При этом Владимир Никитин добавил, что у Калининградской области «не очень хорошая ситуация» по доходам граждан — регион находится на 9-м месте в СЗФО, ниже доходы только в Новгородской и Псковской областях. «Расходы также невелики. Меньше калининградцев тратят только Вологодская, Новгородская и Псковская области — мы на 8-м месте среди 11 субъектов, — рассказал омбудсмен. — В рейтинге по уровню зарплат мы лишь на 9-м месте среди 11 регионов. По назначенным пенсиям тоже не очень хорошая ситуация, ниже нас только Псковская область». Никитин уточнил, что в 2023 году средняя начисленная пенсия составляла 19998 рублей. «На фоне остальных мы смотримся не выдающимся образом», — сказал он.

По поддержка семей по оплате ЖКУ регион находится на последнем месте на Северо-Западе — 148 тысяч семей получают поддержку, средний размер которой 616 рублей. «Может, и не нуждаются люди в большем. Но статистика говорит, что мы по этому показателю на последнем месте», — сказал Никитин. Кроме того, 5700 семей получают субсидию на ЖКУ, средний размер которой составляет 1404 рублей.

«Индексы потребительских цен на товары и услуги. И тут нам тоже гордиться нечем — по инфляции на товары мы на 2-м месте, по услугам — на 4-м месте. Может, это вызвано тем, что у нас географическое положение оторванное от России, — прокомментировал омбудсмен. — Все эти цифры говорят о том, что нам в осуществлении прав граждан на достойную зарплату и достойную жизнь есть еще над чем работать».

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