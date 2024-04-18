Под платную парковку у поликлиники на ул. Горького разрешили вырубить деревья

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Власти Калининграда разрешили вырубить 9 деревьев, 41 кустарник и два метра живой изгороди под обустройство платной парковки у поликлиники № 6 на улице Горького. Сносом зеленых насаждений займется муниципальное предприятие «ГДСР». Порубочный билет опубликовали 17 апреля на сайте городской администрации.

Парковку планируют обустроить со стороны улицы Гайдара. Под снос на участке у дома № 203а по улице Горького попадают сумах (3 штуки), вишня (2), груша (2), клен (1) и робиния (1). Кроме того, вырубить разрешено кусты розы, сирени, рябинника, снежноягодника, бузины, принсепии, керии, форзиции и спиреи.

Проектом компенсационного озеленения предусмотрена высадка шести лип и 35 кустарников — калины и форзиции. Еще три липы планируется пересадить. Компенсационное озеленение запланировано на четырех участках: рядом с поликлиникой, рядом с домами №№ 103 и 105 по улице Горького и в районе пересечения улиц Челнокова и Гайдара.

Муниципальная парковка на 31 место рядом с поликлиникой на улице Горького вошла в список пяти платных стоянок, которые планируют открыть в Калининграде с 15 мая. Соответствующее постановление подписала глава горадминистрации Елена Дятлова. Парковки будут работать в «круглосуточном с перерывами режиме». На стоянках устанавливается плата в 70 рублей в час за одно место для легковых автомобилей и 150 рублей в час для транспорта массой от 3,5 тонны.

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