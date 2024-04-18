Обстрелявшего полицейскую машину жителя Гусева приговорили к 6,5 года колонии

Обстрелявшего полицейскую машину жителя Гусева приговорили к 6,5 года колонии
Фото: пресс-служба Калининградского областного суда
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Гусевский городской суд назначил 6,5 лет колонии мужчине, который летом 2022 года обстрелял из окна своей квартиры полицейский автомобиль. Об этом сообщила в четверг, 18 апреля, пресс-служба Калининградского областного суда.

Суд квалифицировал действия жителя Гусева по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти). К смягчающим обстоятельствам были отнесены признание вины и раскаяние в содеянном, наличие у мужчины малолетних детей и состояние здоровья. Отягчающими обстоятельствами суд посчитал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, использование оружия и боеприпасов.

Мужчине назначили 6 лет и 6 месяцев наказания в колонии общего режима. Его также обязали выплатить по 50 тысяч рублей каждому из трёх потерпевших и возместить ущерб за повреждение полицейского автомобиля в размере 110,6 тыс. рублей.

Инцидент произошел 13 августа 2022 года на улице Советской в Гусеве. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из окна своей квартиры в сторону двора дома из охотничьего ружья. Когда на место происшествия прибыли полицейские, мужчина в ответ на их требования прекратить стрельбу и выйти из квартиры выстрелил в колесо служебного автомобиля.

После этого он выстрелил еще не менее 15 раз из двух ружей в машину, за которой укрывались полицейские. На место выезжали сотрудники СОБР и отряд спецназначения «Гром». Во время задержания мужчина был ранен.

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