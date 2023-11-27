Следователи передают в суд дело жителя Гусева, обстрелявшего полицейскую машину

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Гусева, который в августе 2022 года обстрелял из окна своей квартиры полицейский автомобиль. В ближайшее время материалы направят в суд, сообщили в региональном управлении СКР.

Как было установлено, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из окна своей квартиры по улице Советской в сторону двора дома из охотничьего ружья. Когда на место происшествия прибыли полицейские, подозреваемый в ответ на их требования прекратить стрельбу и выйти из квартиры выстрелил в колесо служебного автомобиля. После этого он выстрелили еще не менее 15 раз из двух ружей в машину, за которой укрывались полицейские. Ущерб от действий жителя Гусева оценили в 110,6 тысячи рублей.

Для задержания мужчины на место были вызваны сотрудники СОБР и отряд спецназначения «Гром». «В ходе штурма квартиры обвиняемого он направил в сторону бойцов спецподразделений заряженное ружье, продемонстрировав явное намерение выстрелить. Ответным огнем фигурант был обезврежен», — отметили в региональном СУ СК. После задержания мужчине оказали медицинскую помощь.

В отношении жителя Гусева было возбуждено дело по статьям «Хулиганство», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Умышленное повреждение чужого имущества». Мужчина полностью признал свою вину. «Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

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