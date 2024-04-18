Синоптики рассказали, когда калининградцам ждать пика холодов

Самым холодным днём текущей недели предположительно станет суббота, 20 апреля. К выходным градусник термометра опустится до +5°С. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления Калининградской области».



«Существенных изменений в характере погоды и синоптической обстановке для нашего региона не предвидится. Относительно комфортными станут пятница и воскресенье, — говорится в сообщении, — Суббота окажется холоднее всего — проходящий циклон принесёт нам смешанные обложные осадки (дождь/мокрый снег) и слабый плюс. В ближайшие дни в ночные часы местами вероятны слабые заморозки (в особенности на почве), которые будут особенно вероятны при прояснениях».

В начале следующей недели на повышение температуры также рассчитывать не стоит. «В тыловой части циклона вновь ожидается „слабый“ плюс и вероятность смешанных осадков. Перспективы на более-менее существенное потепление пока что присутствуют лишь к концу грядущей недели», — добавили синоптики.