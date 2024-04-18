Синоптики рассказали, когда калининградцам ждать пика холодов

Все новости по теме: Стихия

Самым холодным днём текущей недели предположительно станет суббота, 20 апреля. К выходным градусник термометра опустится до +5°С. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления Калининградской области».

«Существенных изменений в характере погоды и синоптической обстановке для нашего региона не предвидится. Относительно комфортными станут пятница и воскресенье, — говорится в сообщении, — Суббота окажется холоднее всего — проходящий циклон принесёт нам смешанные обложные осадки (дождь/мокрый снег) и слабый плюс. В ближайшие дни в ночные часы местами вероятны слабые заморозки (в особенности на почве), которые будут особенно вероятны при прояснениях».

В начале следующей недели на повышение температуры также рассчитывать не стоит. «В тыловой части циклона вновь ожидается „слабый“ плюс и вероятность смешанных осадков. Перспективы на более-менее существенное потепление пока что присутствуют лишь к концу грядущей недели», — добавили синоптики.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter