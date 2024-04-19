Погода в Калининграде 19 апреля

Днем в пятницу, 19 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода и дождь. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +8... +9°C.

В приморских муниципалитетах днем будет прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +5°C. В Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Озерске и Гусеве воздух прогреется до +9°C.

Скорость ветра составит в регионе два метра в секунду, влажность — 97 процентов, атмосферное давление — 752-755 миллиметров ртутного столба. Согласно прогнозу «Нового Калининграда», дождь ожидается во второй половине дня. В ночь на субботу похолодает до +2... +4°C, возможны смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега.