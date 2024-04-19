Погода в Калининграде 19 апреля

Все новости по теме: Стихия

Днем в пятницу, 19 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода и дождь. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +8... +9°C.

В приморских муниципалитетах днем будет прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +5°C. В Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Озерске и Гусеве воздух прогреется до +9°C.

Скорость ветра составит в регионе два метра в секунду, влажность — 97 процентов, атмосферное давление — 752-755 миллиметров ртутного столба. Согласно прогнозу «Нового Калининграда», дождь ожидается во второй половине дня. В ночь на субботу похолодает до +2... +4°C, возможны смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений в пятницу в регионе не прогнозируется. Видимость в этот день составит три-шесть километров. Высота волн у побережья Калининградской области — 0,5 метра.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter