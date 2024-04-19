Кафедральный собор заказал доставку картины Ивана Шишкина «Полдень. В окрестностях Москвы» из Государственной Третьяковской галереи. Предполагается, что она станет единственным экспонатом выставки, которая пройдёт в соборе с 15 июня по 14 июля 2024 года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Стоимость контракта — более 564 тыс. рублей. Перечень работ включает проведение замеров произведения, подбор упаковочной тары, организацию вооружённого сопровождения, доставку специализированным автомобилем до аэропорта, авиафрахт, разгрузку, распаковку и монтаж экспоната. Картина перемещается в климатическом ящике. Страховая стоимость произведения — 240 млн рублей.

Картина «Полдень. В окрестностях Москвы» была написана Иваном Шишкиным в 1869 году. Тогда же её приобрёл у автора основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков.