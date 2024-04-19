На Ленпроспекте продолжают вырубку для «реконструкции зелёных насаждений»

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«Калининградской службе заказчика» разрешили вырубить ещё 8 деревьев на Ленинском проспекте и ул. Университетской с целью «реконструкции зелёных насаждений». Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Порубочный билет выдан 18 апреля и действует до 22 марта 2025 года. Вырубка запланирована на Ленинском проспекте в районе домов № 47-61 и 63-67, а также на ул. Университетской, 1а, 1 — 11. В 2023 году по указанным адресам уже выдавалось разрешение на вырубку 41 дерева и 19 кустарников. Четыре дерева были пересажены.

Новый документ разрешает снести ещё четыре сумаха оленерогих, две домашние сливы, одну рябину и одну вавилонскую иву. Корректировка проекта реконструкции зелёных насаждений дворовой территории была выполнена на основании протоколов собраний собственников помещений.

Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 37 деревьев, 15 кустарников и 3,6 погонного метра живой изгороди. На указанной территории должны появиться 10 елей, 4 каштана, 13 берёз, 3 дуба, 2 липы, 15 кустов боярышника и спирея. Отмечается, что ассортимент пород подобран согласно климатическим и почвенным характеристикам участка проектирования. Компенсационная стоимость не взимается.

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