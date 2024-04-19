Облминздрав: из-за технического сбоя временно не работает запись к врачам

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В Калининградской области в настоящее время нет возможности записаться к врачам. Об этом «Новому Калининграду» сообщил местный житель, информацию подтвердили в региональном минздраве.

Как рассказал калининградец, накануне он не смог записаться к врачу ни по телефону, ни онлайн. Когда же в пятницу он пришел в поликлинику, в регистратуре ему сообщили, что парализована вся система записи, поэтому они также не могут ему помочь с талоном.

Как пояснили в минздраве, «в результате технического сбоя на серверном оборудовании произошла остановка работы медицинской информационной системы. В связи с этим временно отсутствует возможность записи в электронной регистратуре Medreg39 и через контакт-центр 122, а также доступ в электронную карту пациента (личный кабинет)».

В настоящее время ведутся технические работы. При этом в министерстве подчеркнули, что «медицинская помощь пациентам в организациях, подведомственных региональному министерству здравоохранения, оказывается в плановом порядке».

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