В регионе вновь произошел сбой сервиса записи к врачу

Утром в понедельник в Калининградской области вновь случился сбой электронной системы записи к врачу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил очевидец.



Он рассказал, что ему требуется экстренно сдать анализы. «Вчера позвонил, сказали, все в порядке. Сегодня приехал в поликлинику, говорят, ничего не работает», — описал ситуацию собеседник. По его словам, в аналогичной ситуации он оказался в пятницу. Очевидец остался в медучреждении в надежде, что ему все-таки удастся пройти необходимые процедуры, и через какое-то время электронная медицинская система, дающая возможность получить направление для этого, возобновила работу.