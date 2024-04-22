В регионе вновь произошел сбой сервиса записи к врачу

Утром в понедельник в Калининградской области вновь случился сбой электронной системы записи к врачу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил очевидец.
Он рассказал, что ему требуется экстренно сдать анализы. «Вчера позвонил, сказали, все в порядке. Сегодня приехал в поликлинику, говорят, ничего не работает», — описал ситуацию собеседник. По его словам, в аналогичной ситуации он оказался в пятницу. Очевидец остался в медучреждении в надежде, что ему все-таки удастся пройти необходимые процедуры, и через какое-то время электронная медицинская система, дающая возможность получить направление для этого, возобновила работу.В минувшую пятницу в региональной системе записи к врачу также наблюдался масштабный сбой. Отсутствовала возможность записи в электронной регистратуре Medreg39 и через контакт-центр 122, а также оказался заблокирован доступ доступ в электронную карту пациента (личный кабинет). В результате без возможности получить направление к врачу оказались пациенты, а медики не могли выписать рецепты. В региональном минздраве сообщали, что ведутся технические работы, однако причину случившегося не называли.