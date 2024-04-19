Власти намерены разработать долгосрочную программу восстановления памятников

Власти Калининградской области планируют разработать программу вовлечения в оборот объектов культурного наследия, которая будет действовать до 2045 года. Как рассказал «Новому Калининграду» руководитель областной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, соответствующее поручение дал президент Путин в конце марта.
«Есть поручение президента от 30 марта текущего года № 616 по итогам его обращения к Федеральному собранию. Там четко сказано — субъектам Российской Федерации совместно с Правительством РФ разработать программу по восстановлению объектов культурного наследия, рассчитанную до 2045», — рассказал Евгений Маслов.
По его словам, в программе должен быть предусмотрен механизм привлечения инвесторов, который в Калининградской области уже разработан. «У нас работает уникальная для России программа вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот, которая уже дает свой эффект, — добавил Маслов. — У нас большая государственная поддержка в плане объектов Русской православной церкви — ремонт, реставрация объектов религиозного назначения».Отметим, в Калининградской области действует региональная программа по вовлечению в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, предполагающая выделение инвесторам льготных кредитов на восстановление исторических объектов. Осенью 2023 года губернатор Антон Алиханов сообщил, что ее временно приостановят до 2025 года, чтобы «посмотреть на бизнес-результаты» программы и «продумать ее корректировку».