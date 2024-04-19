Власти намерены разработать долгосрочную программу восстановления памятников

Власти Калининградской области планируют разработать программу вовлечения в оборот объектов культурного наследия, которая будет действовать до 2045 года. Как рассказал «Новому Калининграду» руководитель областной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, соответствующее поручение дал президент Путин в конце марта.



«Есть поручение президента от 30 марта текущего года № 616 по итогам его обращения к Федеральному собранию. Там четко сказано — субъектам Российской Федерации совместно с Правительством РФ разработать программу по восстановлению объектов культурного наследия, рассчитанную до 2045», — рассказал Евгений Маслов.

По его словам, в программе должен быть предусмотрен механизм привлечения инвесторов, который в Калининградской области уже разработан. «У нас работает уникальная для России программа вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот, которая уже дает свой эффект, — добавил Маслов. — У нас большая государственная поддержка в плане объектов Русской православной церкви — ремонт, реставрация объектов религиозного назначения».