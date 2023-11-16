Алиханов сообщил о приостановке до 2025 года программы льготного кредитования ОКН

Региональную программу по вовлечению в хозяйственный оборот объектов культурного наследия временно приостановят. О том, что новые заявки не планируется принимать до 2025 года, в четверг, 16 ноября, во время встречи с журналистами сообщил губернатор Антон Алиханов.



Когда главе региона напомнили, что многие памятники архитектуры пропадают в ожидании инвесторов, он ответил, что «много чего пропадает».

«Задача этой программы не была спасти все объекты культурного наследия, — пояснил Алиханов. — Это невозможно, давайте честно-откровенно. Нашего ресурса на это не хватит. Задача была другая — изменить психологию. Что мы должны рассматривать это как объекты, которые позволяют зарабатывать калининградцам и эксплуатировать фантомные ощущения всех этих приезжающих туристов. Мы с этим сейчас активно работаем».

Далее Алиханов заметил, что ему «хочется посмотреть на бизнес-результаты» программы и продумать ее корректировку. По его словам, объекты культурного наследия необходимо разбить на подразделения и типы, чтобы отделить «более оборотистые проекты». Финансирование будущих проектов, по словам губернатора, необходимо будет осуществлять в зависимости от скорости отдачи. Также одним из факторов приостановки программы Алиханов назвал ограниченность финансовых возможностей региона.

Напомним, что ранее о временной приостановке приема заявок по программе льготного кредитования ремонта объектов культурного наследия сообщал директор областного «Центра поддержки предпринимательства» Кирилл Лило. По его словам, властям необходимо «понаблюдать, какой вообще будет эффект от этой программы».