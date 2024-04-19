«Калининградтеплосеть»: «автономка» не избавляет от общедомовых начислений

На предприятии «Калининградтеплосеть» рассказали, в каких случаях при переводе квартиры на автономное отопление жильцы домов должны оплачивать общедомовые расходы. Разъяснения представители компании дали в Telegram-канале организации.



«Счета за центральное отопление в квартиру с „автономкой“ могут прийти, только когда на газовые „котелки“ переведён не весь дом, а лишь часть помещений, в то время как другие квартиры и места общего пользования продолжают отапливаться централизованно», — отметили в теплосетях.

Собственник помещения, которое расположено в многоквартирном доме с центральным отоплением, вправе установить альтернативную отопительную систему, пройдя соответствующие согласования. Однако это не освободит его от обязанности оплачивать отопление мест общего пользования, пояснили в организации.

«Собственник квартиры с „автономкой“ может не платить за отопление мест общего пользования только в одном случае: если в местах общего пользования отсутствуют отопительные приборы или иные теплопотребляющие элементы внутридомовой инженерной системы, что подтверждено технической документацией здания», — добавили представители компании.