В Зеленоградском округе высадили облепиховый сад на восьми гектарах

Под поселком Новосельское Зеленоградском округе высадили облепиховый сад на территории в восемь гектаров. Об этом сообщила в пятницу, 19 апреля, администрация муниципалитета.



Проект реализует крестьянско-фермерское хозяйство «Янтарная ягода». В прошлом году для закладки сада фермеры заказали 5500 саженцев из алтайского питомника. В апреле текущего года аграриям доставили еще 5500 саженцев. «Высадки на всех восьми гектарах, отведённых под плантации облепихи, завершены», — говорится в публикации.

Участок под сад расположен вблизи Куршского залива. Для его защиты от переувлажнения и подтопления владельцы отремонтировали дренаж и открытые мелиоративные каналы. «Через три-четыре года облепиха вступит в активный период плодоношения, а хозяйство займется ее переработкой», — отметили в зеленоградской администрации. Впоследствии аграрии планируют расширить площади и самостоятельно выращивать саженцы в теплицах.