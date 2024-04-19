В Зеленоградском округе высадили облепиховый сад на восьми гектарах

В Зеленоградском округе высадили облепиховый сад на восьми гектарах
Фото с сайта администрации Зеленоградского округа
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Под поселком Новосельское Зеленоградском округе высадили облепиховый сад на территории в восемь гектаров. Об этом сообщила в пятницу, 19 апреля, администрация муниципалитета.

Проект реализует крестьянско-фермерское хозяйство «Янтарная ягода». В прошлом году для закладки сада фермеры заказали 5500 саженцев из алтайского питомника. В апреле текущего года аграриям доставили еще 5500 саженцев. «Высадки на всех восьми гектарах, отведённых под плантации облепихи, завершены», — говорится в публикации.

Участок под сад расположен вблизи Куршского залива. Для его защиты от переувлажнения и подтопления владельцы отремонтировали дренаж и открытые мелиоративные каналы. «Через три-четыре года облепиха вступит в активный период плодоношения, а хозяйство займется ее переработкой», — отметили в зеленоградской администрации. Впоследствии аграрии планируют расширить площади и самостоятельно выращивать саженцы в теплицах.

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