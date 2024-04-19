Музей изобразительных искусств готов дать практику молодым реставраторам

На базе БФУ им. Канта нужно открыть мастерскую по восстановлению станковой и монументальной живописи. Такое мнение высказала в пятницу, 19 апреля, директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская в ходе круглого стола в Музее мирового океана, посвященного разработке новой образовательной программы по подготовке в Калининграде архитекторов и реставраторов.

Она заявила, что её учреждение культуры готово стать экспериментальной площадкой для практики студентов направления реставрации объектов культуры, которое разрабатывается в БФУ. Такое решение назревает в свете проблемы отсутствия квалифицированных кадров в Калининграде. Заболотская вспомнила, что мастерскую по восстановлению картин обещали сделать в другом крупном учреждении культуры Калининграда. По её словам, эти планы не сбылись.

«Мы думали, что эта проблема решится сама собой, когда у нас откроется Третьяковская галерея. Они нам так обещали, что там будут реставрационным мастерские, и мы сможем ими воспользоваться, но вот, к сожалению, такого не случается. Мне кажется, перспектива — это ещё и открытие на базе высшего образования <...> реставрационного отделения по живописи. И живописи не только станковой, но и монументальной», — рассказала директор Музея изобразительных искусств.

В марте стало известно, что властям совместно с университетом поручено обеспечить подготовку на базе федерального вуза кадров в области архитектуры, реконструкции и реставрации архитектурного наследия, «предусмотрев привлечение для этих целей ведущих российских образовательных и научных организаций в указанной области деятельности, учреждений культуры».

Сейчас в Калининграде подготовкой мастеров, которые могут реставрировать картины, занимается колледж информационных технологий и строительства. Его студенты направляются на практику в различные учреждения культуры. Одна из таких помогла реставратору из Москвы восстановить портрет кёнигсбергского бургомистра Теодора Готлиба фон Гиппеля. Летом 2023 года в Калининградской области прошла первая выездная школа реставраторов. Её организаторы отметили большой интерес в регионе к восстановлению объектов культурного наследия.