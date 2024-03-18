В Калининградской области хотят построить каток с искусственным льдом

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Действующий президент РФ Владимир Путин утвердил список поручений по итогам встречи со студентами Калининградской области, прошедшей 25 января 2024 года. Перечень из девяти пунктов опубликован на сайте Кремля, в них вошли поручения, касающиеся спортивных объектов, подготовки реставраторов, стоянки для учебных парусников и т.д.

Минспорту России поручено подготовить совместно с правительством Калининградской области предложения по строительству в регионе «крытого спортивного объекта с искусственным льдом, определив объем и источники финансирования соответствующих мероприятий».

Минобрнауки России совместно с правительством Калининградской области и БФУ им. И. Канта поручение обеспечить подготовку на базе федерального вуза кадров в области архитектуры, реконструкции и реставрации архитектурного наследия, «предусмотрев привлечение для этих целей ведущих российских образовательных и научных организаций в указанной области деятельности, учреждений культуры».

Правительству РФ совместно с региональными властями поручено подготовить предложения по созданию в Калининградской области инфраструктуры для стоянки учебных парусников и их использования в культурно-просветительских целях, предусмотрев в том числе привлечение на эти цели средств федерального бюджета.

Федеральным и региональным властям дано поручение создать на территории региона военно-исторический центр, который будет заниматься сохранением исторической памяти, в том числе о советских гражданах, погибших или пропавших без вести в период Великой Отечественной войны.

Также в числе поручений — учреждение стипендий президента и Правительства РФ, поддержка молодежных движений и организаций и т.д.

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