Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в России

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Минздрав заявляет о снижении потребления алкоголя в России за пять лет. Об этом стало известно на заседании коллегии министерства, пишет «Интерфакс».

В 2023 году потребление алкоголя составило 8,44 литров этанола на душу населения, в то время как в 2018 году этот показатель составлял 9,43 литра.

Кроме того, в 2023 году благодаря средствам ОМС профилактическими мероприятиями охвачено на 23 млн человек больше по сравнению с 2022 годом. Профилактические мероприятия прошли свыше 82 млн человек. В сравнении с 2020 годом в 3,5 раза увеличилось число посещений граждан медицинских организаций по вопросам ЗОЖ.

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