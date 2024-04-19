Алиханов пригрозил лишать лицензии на добычу песка за нетентованные песковозы

Алиханов пригрозил лишать лицензии на добычу песка за нетентованные песковозы
Фото из телеграм-канала Антона Алиханова
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За перевозку песка в нетентованных грузовиках разработчиков карьеров будут лишать лицензии на добычу. Об этом предупредил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграмм-канале.

«Предупреждаю все песчаные карьеры региона. Выезд с вашей территории нетентованных песковозов будет означать прекращение вашей деятельности и отзыв лицензии на добычу песка. Особо отмечаю карьер в Пушкарёво», — написал глава региона.

Отметим, что ДТП с песковозами происходят в регионе регулярно. Нередко в результате таких аварий песковозы опрокидываются, блокируя движение транспорта.

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