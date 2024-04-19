«ДолговГрупп» обещает снизить цену на яйца первой категории перед Пасхой

Руководство агрохолдинга «ДолговГрупп» пообещало снизить цену на яйца первой категории к Пасхе. Такое решение было принято в ходе встречи с министром сельского хозяйства Калининградской области, сообщает телеграм-канал министерства.

«Цена на яйца категории С-1 „Птицефабрики Гурьевской“ будет снижена в период с 22 апреля по 6 мая до 95 рублей. Продаваться яйца по этой цене будут в магазинах фирменной сети „Наш продукт“», — уточнили в региональном минсельхозе.

Накануне Федеральная антимонопольная служба России напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Соответствующие письма служба направила производителям продукции и торговым сетям.