ФАС призвала сдерживать цены на яйца перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Соответствующие письма служба направила производителям продукции и торговым сетям, сообщается на сайте ведомства.

«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», — говорится в публикации.

В случае снижения себестоимости яиц ведомство рекомендует производителям предусмотреть соответствующее изменение ценовой политики. Торговым сетям служба посоветовала в случае снижения отпускных цен поставщиками транслировать его конечным потребителям. «ФАС России также предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. При выявлении признаков нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования», — заявили в ведомстве.

Яйца вошли в список самых подорожавших за год продуктов в Калининградской области. С марта 2023 года их стоимость увеличилась на 54%.

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