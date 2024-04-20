Метеорологи рассказали, когда в Калининградскую область вернется тепло

Холода в регионе продержатся как минимум до середины следующей недели. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области.

Как уточняют метеорологи, над северной Атлантикой сформировалось омега-блокирование — процесс, препятствующий обычному зональному режиму циркуляции. Явление сохраняется и в ближайшие дни — как минимум до середины следующей недели, поэтому рассчитывать на существенное потепление не стоит.

«Как показывают расчёты, в предстоящую неделю „блок“ начнёт разрушаться, а следовательно, в последней пятидневке апреля можно ожидать восстановления над Европой зональной циркуляции и уход очага холода. Так, мультимодельный прогноз показывает повышение температурного фона в нашем регионе в районе 25-27 числа», — обещают метеорологи.