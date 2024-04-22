Погода в Калининграде 22 апреля

Днем в понедельник, 22 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны осадки в виде снега с дождем. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем составит +6°C, ночью 0°С. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 762 мм ртутного столба.



По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +6°C, ночью +3°C. На востоке области — +4°C, ночью столбик термометра опустится до +1°C...0°C. Возможны осадки в виде снега с дождем.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно, утром ожидается небольшой снег с дождем. Утром температура составит +4,9°C. Днем понизится до +3°C. Вечером ожидается +3°C, ветер 3 метра в секунду. Влажность: 86% Температура воды: +4,2°C.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в понедельник днем в Калининграде и южной части региона ожидается +2...+4°С, на севере и востоке области 0...+2°С. В течение дня пасмурно. «Начиная с утренних часов вплоть до вечера в Калининграде, южной и западной части региона ожидается небольшой дождь/дождь с мокрым снегом, на севере и востоке региона мокрый снег/дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в порывах до 13-15 м/с», — прогнозируют синоптики.