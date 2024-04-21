Ермак: глэмпинги для Краснолесья — «это то, что нужно»

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Областные власти рассчитывают, что появление железнодорожного сообщения с поселком Краснолесье подстегнет появление общепита и новых мест размещения. Об этом сообщил журналистам во время тестовой поездки первого такого поезда по маршруту «Калининград-Краснолесье» областной министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

«Нужно „раскачать“ поезд, чтобы он оказался востребован. Если мы увидим, что действительно он будет так же востребован, как, например поезд в [поселок] Железнодорожный, тогда, я думаю там довольно быстро появятся и места общественного питания и даже будут искать варианты в том числе поучаствовать в нашей программе кемпингов-глэмпингов, — отметил Андрей Ермак. — Формат глэмпинга или кемпингов для Краснолесья — это то что нужно, потому что вряд ли туда будет кто-то приезжать там жить неделю, две недели, как в обычном отеле, а вот так на день, на два, кемпинг-глэмпинг — это самый хороший формат».

Новый железнодорожный маршрут «Калининград-Краснолесье» планируется запустить с 1 мая, он будет самым протяженным на Калининградской железной дороге. Его длина составит 178 км. Вв пути предусмотрены остановки на станциях в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Поезд будет отправляться со станции Калининград-Южный в 9:55.

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