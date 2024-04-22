Власти Калининграда планируют запустить фонтаны на Летнем и Зимнем озерах

На Летнем озере завершены работы по дополнительному благоустройству. Первого мая на Летнем и Зимних озерах власти планируют запустить фонтаны. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своем телеграм-канале.



«По протоптанным тропинкам, где раньше была грязь, постелили настил из террасной доски и дорожки из тротуарной плитки. Установили 3 большие качели, 15 удобных лежаков. В дополнение к существующим поставили 11 урн, 6 скамеек, 2 большие радиусных лавки, 4 беседки с лежаками, 10 велопарковок и 2 велостанции, оборудованные всем необходимым для мелкого ремонта велосипедов. Последние, кстати, стоят прямо под камерами системы „Безопасный город“», — сообщила Елена Дятлова.

Она напомнила, что территорию благоустроили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».