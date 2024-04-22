Власти Калининграда вводят бессрочный сервитут для части ул. Донского

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Власти Калининграда устанавливают публичный сервитут площадью 1091 квадратный метр в районе дома № 25 по улице Донского. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Мера принята для обеспечения проезда и пешеходных связей на участке от Паркового ручья до улицы Пушкина. Сервитут вводят бессрочно для части земель кадастрового квартала 39:15:111502 и участка с кадастровым номером 39:15:111502:117. Копии постановления предписано разместить в общедоступных местах, в том числе — на досках объявлений в подъездах.

В начале апреля власти установили бессрочный публичный сервитут площадью 20 828 квадратных метров в связи с предстоящим ремонтом улицы Брамса. Он затрагивает отдельные земли в 13-ти кадастровых кварталах, а также 26 земельных участков.

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