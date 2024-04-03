Для ремонта улицы Брамса в Калининграде вводят бессрочный сервитут на земли

Власти Калининграда устанавливают публичный сервитут площадью 20 828 квадратных метров в связи с предстоящим ремонтом улицы Брамса. Постановление об этом за подписью исполняющего обязанности главы администрации Алексея Асмыковича опубликовано на сайте мэрии.



Сервитут устанавливается бессрочно «для проезда и обеспечения пешеходных связей по улице Брамса». Он затрагивает отдельные земли в 13-ти кадастровых кварталах, а также 26 земельных участков. Их правообладателям должны направить уведомления. Кроме того, копии постановления предписано разместить в общедоступных местах, в том числе — на досках объявлений.

Улицу Брамса планируют отремонтировать в 2024 году. Она вошла в список объектов, на которые обещают направить 800 млн рублей, выделенных на текущее содержание дорог.