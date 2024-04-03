Для ремонта улицы Брамса в Калининграде вводят бессрочный сервитут на земли

Власти Калининграда устанавливают публичный сервитут площадью 20 828 квадратных метров в связи с предстоящим ремонтом улицы Брамса. Постановление об этом за подписью исполняющего обязанности главы администрации Алексея Асмыковича опубликовано на сайте мэрии.
Сервитут устанавливается бессрочно «для проезда и обеспечения пешеходных связей по улице Брамса». Он затрагивает отдельные земли в 13-ти кадастровых кварталах, а также 26 земельных участков. Их правообладателям должны направить уведомления. Кроме того, копии постановления предписано разместить в общедоступных местах, в том числе — на досках объявлений.
Улицу Брамса планируют отремонтировать в 2024 году. Она вошла в список объектов, на которые обещают направить 800 млн рублей, выделенных на текущее содержание дорог.Полностью отремонтировать улицу Брамса в текущем году потребовал в марте губернатор Антон Алиханов. Один из местных жителей пожаловался на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте», что ее состояние «как после бомбежки». «Если вы не проведёте ремонт в этом году полностью на этой улице, то можете не рассчитывать на субсидию от региона», — предупредил Алиханов, обратившись к горадминистрации.