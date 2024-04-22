В РФ вводят эксперимент по переводу студенческих и зачеток в электронный вид

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в России эксперимента по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат. Он продлится с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу кабмина.



Как отмечает издание, пилотный проект пройдет на добровольной основе, он затронет студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов. Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. Они появятся в личном кабинете на портале «Госуслуги» и в мобильном приложении в виде QR-кода.

Электронную версию документов также можно использовать для покупки льготных билетов и для прохода в учебные заведения. Возможность пользоваться обычными документами сохраняется. За проведение эксперимента будут отвечать Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкульт.