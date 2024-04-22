Под новый корпус школы в Чкаловске разрешили вырубить почти 70 деревьев

Власти выдали разрешение на вырубку растений на площади 770,9 квадратных метров для строительства школы в Чкаловске. Порубочный билет выдан администрацией Калининграда в понедельник, 22 апреля.

Согласно документам, МБУ «Управление капитального строительства» разрешено вырубить 68 деревьев и 3 кустарника для строительства нового корпуса школы № 11 на улице Мира на земельном участке с кадастровым номером 39:15:120307:1062. Выкорчевать должны грабы, осины, яблони, ивы, белый и остролистный клёны, каштаны, липы, берёзы, ели и другие деревья.

Возмещать экологический ущерб власти собираются за счёт посадки других деревьев. Так, в проекте компенсационного озеленения значатся мелколистная липа, черёмуха Маака, рябина, ясень, граб и пузерплодник калинолистный «Дартс Голд», экологическая ценность которых чиновниками определена как более высокая, чем у подлежащих вырубке деревьев. Суммарное число саженцев деревьев составит 66 штук, кустарников — 3.

Проектом предусмотрено также компенсационное благоустройство. В него входят высадка лапчатки, пузерплодника и сортовой форзиции. Всё озеленение предусмотрено на ул. Мира. Подрядчику необходимо выполнить его в срок до окончания строительства корпуса школы.

В апреле 2023 года власти рассказали о готовности проекта образовательного учреждения. Изначально объект, рассчитанный на 500 детей, собирались возвести в 2022 году. Затем сроки начала строительства сместили на 2024 год, количество планируемых мест увеличили до 640, а оценочная стоимость самой стройки выросла с 561,8 млн до 810,2 млн рублей.