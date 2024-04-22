Алиханов: «Не все мои философствования заканчиваются успешно»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов признал, что не все его философствования заканчиваются успешно. Об этом он сказал во время пленарной сессии Международного кантовского конгресса «Мировое понятие философии», который открылся в понедельник в БФУ им. И. Канта.



Алиханов принял участие в пленарной сессии «Критика искусственного разума: проблемы бытия и познания в контексте развития искусственного интеллекта». Рассуждая на тему искусственного интеллекта, он отметил, что философы хороши не столько своими ответами, сколько вопросами.

«Четыре кантовских вопроса „Что я могу знать?“, „Что я должен делать?“, „На что я смею надеяться?“ и „Что что такое человек“ — это те вопросы, на которые нам стоит найти свои собственные ответы. И если переходить к искусственному интеллекту и к страхам, связанным с ИИ и с его развитием, похожий набор вопросов возникает в отношении этой технологии. Помимо вопросов чисто технических мы могли бы в духе Канта спросить, что искусственный интеллект может знать, что он должен делать, способен ли он надеяться», — сказал губернатор.

По мнению Антона Алиханова, вполне реально, что ИИ может достичь уровня человеческого мышления: «Мне кажется это вполне реальным. И я с одной стороны, боюсь, с другой стороны, надеюсь это застать на своем веку».

Губернатор отметил, что эти вопросы из кабинетных переходят в прикладную плоскость, когда речь начинает идти о замещении человека искусственным интеллектом, создании гибридных систем сращивания человека и искусственного интеллекта.

«Можно в таком классическом кантовском духе противопоставить животную тварь и моральное существо. Но не получится ли в итоге, что в этом новом наступающем мире знаменитая кантовская фраза из его «Критики практического разума» будет звучать несколько иначе. Примерно так: «Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением — это сеть телекоммуникационных спутников надо мной и искусственный интеллект во мне», — сказал губернатор.

Он рассказал, что «освежал избранные мысли Канта, которые выбрал Лев Николаевич Толстой», и одна из них касается того, что «наш разум ограничен, мы узнаем все больше нового, информации в мире становится всё больше и больше, но человеческий мозг не способен вместить это всё в себя и придётся многое забыть, чтобы вместить действительно важное».

«Так вот, совмещение, гибридизация человека и искусственного интеллекта позволит эти ограничения снять. И, возможно, страхи относительно замещения человека искусственным интеллектом стоит снимать тем, что человек станет лучше благодаря искусственному интеллекту, сращиваясь и сливаясь с ним. Но это тоже несет новые этические, философские, религиозные и разные другие вопросы, — сказал губернатор. — На этом я, наверное, закончу, потому что не все мои философствования заканчиваются успешно, поэтому пока меня не унесло куда-то далеко».