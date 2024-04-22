Калининградка получила реальный срок за ложные сообщения о минировании детсадов

27-летняя жительница калининградка осуждена к лишению свободы за ложные сообщения о минировании детских садов. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в период с апреля по август 2022 года подсудимая отправляла на электронные адреса детских садов сообщения о заложенных взрывных устройствах, используя при этом различные адреса электронной почты, а также VPN. В судебном заседании женщина вину признала частично, указала, что делала это не из хулиганских побуждений, а по причине конфликта с заведующей одного из детских садов.

Суд признал вину подсудимой полностью доказанной и квалифицировал её действия по ч. 2 ст. 207 УК РФ (21 эпизод) — заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры. Приговором Московского районного суда калининградке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.