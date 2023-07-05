Обиделась на заведующую: калининградка отправила в детсады 42 сообщения о минировании

Обиделась на заведующую: калининградка отправила в детсады 42 сообщения о минировании
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде в суд поступило уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в рассылке 42 ложных сообщений о минировании детских садов. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, обвиняемая с 14 апреля 2022 года по 8 августа 2022 года из-за конфликта с заведующей одного из дошкольных образовательных учреждений неоднократно направляла на электронные адреса детсадов заведомо ложные сообщения о заложенных на территориях данных учреждений взрывных устройствах. Всего на счету женщины 42 подобных сообщения. Причем при их отправлении она использовала различные адреса электронной почты, а также средства анонимизации интернет-трафика (VPN).

Действия обвиняемой следствием квалифицированы по каждому эпизоду по ч. 2 ст. 207 УК РФ как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры. Решается вопрос о назначении судебного заседания по данному уголовному делу.

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