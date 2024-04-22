«Был шокирован»: нейрохирург областной больницы не согласен с увольнением

Уволенный из областной клинической больницы нейрохирург Борис Фомин заявил, что «был шокирован» решением руководства. В эфире радио «Балтик Плюс» в понедельник, 22 апреля, медик сообщил, что считает результаты его медосвидетельствования сфабрикованными.



По словам Фомина, 3 апреля руководитель медучреждения предложил ему уволиться по собственному желанию «на основании устных заявлений» об употреблении медиком психоактивных веществ. «Я опешил, был шокирован, не согласился с его доводами безосновательными», — сказал Фомин.

Он сообщил, что согласился пройти медосвидетельствование в наркодиспансере, после чего продолжил работать. Позднее он сдал анализы повторно. Согласно результатам исследований, в биоматериале врача содержатся метаболиты психоактивных веществ. Борис Фомин заявил, что для него это «было шоком»: «Я не переживал за чистоту своих анализов, потому что не являюсь наркопотребителем и вообще к наркомании отношусь крайне негативно как специалист медицинского профиля».

В поддержку нейрохирурга создали электронную петицию. Ее авторы требуют от Минздрава «разобраться в сложившейся ситуации и отменить приказ об увольнении» Бориса Фомина. Губернатор Антон Алиханов 20 апреля прокомментировал ситуацию на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «У руководства были очень веские основания для увольнения, медицинские экспертизы в отношении доктора были проведены, результаты не позволяют нам продолжать сотрудничество», — написал Алиханов.

Адвокат медика Ольга Матвеева сообщила в эфире радио «Балтик Плюс», что обращается в различные инстанции, а также просит разобраться в ситуации министерство здравоохранения. Она также заявила о намерении обратиться в суд.