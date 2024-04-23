Погода в Калининграде 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, в Калининградской области ожидается пасмурная погода. По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура днем составит +6°C. Возможен небольшой дождь со снегом. Ночью столбик термометра опустится до +1°C.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха 23 апреля составит +7°C, а вероятность осадков минимальна. Ветер юго-западный, 3 м/с. Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo) утверждает, что утром 23 апреля температура воздуха в областном центре достигнет +4°C, днем +5,7°C, к вечеру воздух прогреется до +6°C. День будет пасмурным, днем ожидается небольшой дождь.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что 23 апреля в регионе начнется с «локальных зарядов мокрого снега/крупы». «Облачность и периодические смешанные осадки (дождь/мокрый снег/крупа) сохранятся в ближайшие часы и вплоть до обеда по области, рассчитывать на существенные прояснения можно лишь к вечеру, — считают специалисты. — Температура ночью по области практически повсеместно опустилась до 0°С (на побережье было в районе +1°С). Сегодня днем в Калининграде и области около +4...+6°С».