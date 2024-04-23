Калининградский танк Т-34 принял участие в съемках фильма «Василий Теркин» (фото)

Калининградский танк Т-34 принял участие в съемках фильма «Василий Теркин» (фото)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский танк Т-34, принимавший участие в параде на 9 мая, был предоставлен съемочной группе проекта «Василия Теркин». Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Балтфлота.

«На один день дали им Т-34, тот, который на ходу», — уточнили в пресс-службе военного ведомства.

Отметим, что танк уже успели запечатлеть во время съемок в поселке Ясное Славского района.

Ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщал журналистам, что съемки «Василия Теркина» будут продолжаться в Калининградской области до конца весны.

«Этот проект уже активно снимается, — рассказывал Ермак. — По-моему, до конца мая они будут снимать. Это большой интересный проект, и очень здорово, что они Калининград в том числе выбрали. Очевидно, им нужно было это сделать, потому что есть непосредственное отношение нашего региона к персонажам „Василия Теркина“. Это Тапиау (Гвардейск) и так далее. Помогаем, чем можем, и с локациями, и с организацией съемок. Насколько я знаю, в Гвардейске и Ясном будут снимать».

Напомним, что «Новый Калининград» ранее рассказывал подробную историю танка Т-34, принимающего сейчас участие в съемках. Боевая машина некоторое время экспонировалась у ВМК в Медведевке, после чего ее обменяли на другую и отремонтировали. Сейчас танк регулярно принимает участие в парадах 9 мая в Калининграде.

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