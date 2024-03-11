«Танковая рокировка»: из мемориального комплекса в Медведевке пытались вывезти Т-34

С территории военно-мемориального комплекса у поселка Медведевка Гурьевского района пытались вывезти танк Т-34. Об этом «Новому Калининграду» сообщил зампред попечительского совета военно-мемориального комплекса генерал-майор в отставке Владимир Степанов. По его словам, на минувшей неделе, накануне 8 марта, на военное кладбище прибыли военные механики с официальными представителями Балтфлота, которые собирались погрузить танк и вывезти его «на ремонт». Как танк оказался в Медведевке, почему его собираются забрать и какие планы на эту технику у самого ВМК, выяснял «Новый Калининград».



Сотрудники военно-мемориального комплекса, как говорит Степанов, не согласились передать танк военным. Уверения в том, что «танку необходим ремонт», их не устроили, и они вызвали полицию. Отставной генерал также добавил, что это была уже вторая попытка забрать Т-34: первую военные осуществили в сентябре прошлого года.

В пресс-службе Балтфлота корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что в ситуации с танком «не все так однозначно», и в ней «разбираются компетентные должностные лица». В пресс-службе администрации Гурьевского района дать оперативные разъяснения по теме не смогли, и редакция направила официальный запрос.

Т-34 с ВМК в Медведевке проходит ремонт накануне парада 2015 года. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

«Танк Т-34 на ВМК привезли [в Медведевку] из Советска, — пояснил Владимир Степанов. — Ранее он стоял в военном городке. Городок этот был передан муниципалитету (он недалеко от железнодорожного вокзала находится). Покойный глава Гурьевского района Юрий Юхтенко искал танк Т-34 для оформления военно-мемориального комплекса. Мэр Советска, насколько я помню, этот танк ему отдал в 2009 году. Поставили его напротив храма. По проекту строительства второй очереди он должен стоять на постаменте в торце плаца ВМК. В связи с тем, что ни район, ни область строительство второй очереди за минувшие десять лет не профинансировали, танк все это время стоял на том месте, куда его поставили по привозу».

Однако 11 лет назад, рассказал собеседник, военные привезенную из Советска «тридцатьчетверку» забрали и привезли взамен другую. «По письменной просьбе командующего Балтийским флотом Виктора Кравчука (Кравчук впоследствии был отстранен от занимаемой должности за серьезные упущения в работе — прим. „Нового Калининграда“) танк с двигателем забрали, а вместо него притащили „пустой“ (письмо от 15 февраля 2013 года за подписью Кравчука имеется в распоряжении редакции — прим. „Нового Калининграда“), который стоял в одной из воинских частей Калининграда. Наш танк отремонтировали, и сейчас он ходит на параде в Калининграде», — утверждает генерал-майор в отставке. Он считает, что «танковая рокировка» не была соответствующим образом оформлена. «Скорее всего, та „коробка“, которая у нас стоит, числится в каком-то полку, и ее в связи с этим собираются забрать», — добавил Степанов.

Информация о том, что в параде Победы в Калининграде принимает участие «тридцатьчетверка», ранее стоявшая на постаменте, действительно была. Об этом сообщала в 2015 году пресс-служба Балтфлота — правда, на каком именно постаменте, не уточнялось. А в марте 2019 года стало известно, что бывшего командира ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота приговорили к сроку. Именно он, как сообщалось, несколькими годами ранее руководил восстановлением танка для парада 9 мая. Подполковника обвинили в хищении 300 единиц автотехники. По версии следствия, машины, подлежавшие ремонту, списывались по фиктивным актам и продавались местным предпринимателям. Подсудимый был приговорен к двум годам заключения и штрафу.

Отремонтированный танк Т-34 на параде в Калининграде. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Вокруг ВМК в Медведевке продолжается и другой скандал, связанный с угрозой его досрочного закрытия из-за нехватки места. Дело в том, что рядом с комплексом планируется разместить гражданское кладбище (подробно об этой проблеме «Новый Калининград» сообщал ранее). В частности, осенью 2022 года Калининградская служба заказчика оплатила работы по разминированию, вырубке растительности и раскорчевке на бывшем песчаном карьере, выделенном под захоронения. Изначально под нужды кладбища выделялся более крупный участок, однако потом стало известно, что власти решили урезать площадь будущего захоронения, чтобы отодвинуть его от жилых домов. В ноябре прошлого года состоялись торги на разработку проекта кладбища, за 7,6 млн рублей этим вызвалась заняться одна из московских фирм.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград