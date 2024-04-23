Шествия «Бессмертного полка» в России отменили по соображениям безопасности

Шествия «Бессмертного полка» в России отменили по соображениям безопасности
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Организаторы акции «Бессмертный полк» приняли решение отменить традиционные шествия во всех городах России по соображениям безопасности. Как сообщает «Интерфакс» об отмене акции сообщила на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

По словам Цунаевой, Центральный штаб принял решение не проводить шествие в очном формате «в связи с существующими угрозами общественной безопасности».

В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила 9 мая в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, в 2022 году шествие прошло в традиционном формате, но уже в 2023 году организаторы приняли решение отказаться от проведения традиционного шествия.

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