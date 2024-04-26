В Калининграде отменили салют и военно-историческую реконструкцию 9 мая

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Власти Калининградской области приняли решение об отмене праздничного салюта 9 мая 2024 года и традиционной реконструкции штурма 5-го форта. Об этом сообщил начальник пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

По его словам, решение принято «в целях обеспечения безопасности жителей и гостей нашего региона». Также в регионе отменено и шествие бессмертного полка. «В этом году памятная акция будет проводиться в новых форматах», — сообщил Лысков.

Ранее организаторы акции «Бессмертный полк» приняли решение отменить традиционные шествия во всех городах России по соображениям безопасности.

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