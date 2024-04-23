Цветы стали самым подорожавшим непродовольственным товаром в Калининграде

Свежесрезанные цветы стали по итогам марта самым подорожавшим непродовольственным товаром в Калининградской области, такие данные в своем свежем отчете приводит Калининградстат. По словам экспертов, цена на цветы росла как в марте, так и в феврале. За минувший месяц они подорожали на 11,12%.



«На второй позиции зубная паста, ставшая дороже на 8,87%. На третьем месте аскорбиновая кислота (+ 7,98%). На четвёртом — велосипеды для дошкольников (+ 7,36%). Замыкают пятёрку обручальные кольца(+ 7,27%)», — уточняет Калининградстат.

При этом самым подешевевшим по итогам марта товаром стали смартфоны (- 9,14%). «На второй позиции противовирусный препарат осельтамивир (- 8,36%). Новые легковые автомобили российского производства стали дешевле на 8,01%. Куртки для детей дошкольного возраста подешевели на 6,10%. На пятой позиции женские колготки, понизившиеся в цене за месяц на 6,05%», — добавляют исследователи.

Ранее «Новый Калининград» заметил, что цветы для возложений и вручений правительство Калининградской области закупает по завышенным ценам. Закупочные цены на некоторые позиции оказались выше розничных.