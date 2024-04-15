Разница в 2-4 раза: как областные власти закупили цветы на 2,5 млн рублей

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На прошлой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов возложил цветы к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам в честь 79-й годовщины штурма Кенигсберга. На фотографиях, опубликованных на официальных интернет-ресурсах, губернатор держит в руках букет красных гвоздик. Закупочная цена одного такого цветка — 200 рублей. При этом в рознице их можно найти за 100 рублей. Как так получилось, разбирался «Новый Калининград».

Цветы для возложений и вручений правительство Калининградской области закупает через размещение аукциона на портале государственных закупок. То же самое — в случае с Законодательным собранием региона. В этом году контракты на поставку 17 позиций цветов облвласти заключили с ООО «Зеленый сад», зарегистрированном в пос. Калинково Гвардейского округа, Заксобрание — с ИП Середой, который является соучредителем сельхозкооператива «Флор» из Светлого. Судя по информации с сайта госзакупок, на аукцион, объявленный правительством, заявилась только одна компания. В случае с Заксобранием участников было несколько, к торгам допустили двух, в том числе ИП Середу. Последний запросил за свои услуги на треть меньше конкурента. От поставщиков требуется принимать заявки на поставку товара «круглосуточно, 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни», и привозить цветы в течение 30 минут с момента получения заявки.

Стоимость контракта областного правительства с ООО «Зеленый сад» составила 2,5 миллиона рублей, регионального парламента с ИП Среда — полмиллиона рублей. При этом в обеих закупках характеристики цветов совершенно одинаковые. Например, пион высотой 35 и 60 см с бутоном диаметром 15 и 25 см Заксобрание закупает за 220 рублей, а правительство — за 630 рублей. «Новый Калининград» поинтересовался, почему цены так сильно отличаются. Но ответа по существу добиться не удалось: «Итоговая цена единицы товара определяется после проведения электронного аукциона, а именно после подачи участниками электронного аукциона ценовых предложений путем снижения текущего минимального ценового предложения», — все, что сочли возможным ответить областные власти.

Тогда редакция запросила информацию о компаниях, ценовые предложения которых изучались для определения стартовой цены на торгах. Но и на этот конкретный вопрос в ответ пришла отписка: «Новому Калининграду» из регионального правительства прислали бумагу с разъяснениями, почему «в открытом доступе в сети „Интернет“ не указываются наименования поставщиков, представивших соответствующую информацию».

Запросы с просьбой разъяснить, по какой причине цены на цветы в контракте у Заксобрания и правительства колоссально отличаются (некоторые позиции — в 2-4 раза), были направлены и поставщикам — ИП Среде и ООО «Зеленый сад». Получить объяснение от последнего редакции также не удалось. ИП Среда же сообщил, что стоимость цветов может различаться в зависимости от производителя, сорта, расходов на доставку и наценку от самой компании: «Наценка, в свою очередь, зависит от стоимости закупленных цветов, условий хранения, расходов на заработную плату и прочее. Помещение торговой точки находится в собственности, а не в аренде. Близкое расположение Законодательного собрания от нашей торговой точки исключает использование в доставке автотранспорта, что тоже влияет на сумму расходов, учитываемых в наценке».







Впрочем, одно отличие в двух контрактах все же имеется. ИП Среда в качестве страны-поставщика указал Чехию, ООО «Зеленый сад» — Эквадор и Нидерланды.

Корреспондент редакции обошел десять флористических магазинов города на Советском и Ленинском проспекте, Центральном рынке и в центре города и узнал у продавцов, что с цветами из Чехии они никогда не сталкивались. Тогда «Новый Калининград» решил уточнить у Управления Россельхознадзора по Калининградской области, осуществляются ли в принципе поставки цветов из этой страны в регион. На это пришел однозначный ответ: «За 2023 год, 2 месяца 2024 года цветы срезанные из Чешской Республики, а также напрямую из Эквадора в регион ответственности Управления не поступали».

ИП Среда проигнорировал вопрос о том, как собирается выполнить данное условие контракта. В Заксобрании сообщили, что «поставщик уведомил Законодательное Собрание Калининградской области об изменениях на рынке поставки цветов и предложил осуществить поставку товара, характеристики которого являются улучшенными по сравнению с установленными в контракте, с заменой страны его происхождения». Дополнительное условие контракта было размещено на портале госзакупок 2 апреля: теперь парламентарии будут получать цветы также из Нидерландов и Эквадора.

«Новый Калининград» решил узнать цены на некоторые позиции из списка в розничных магазинах ИП Среды и ООО «Зеленый сад». Стоимость цветов в магазине «Роза», который относится к ИП Среде, превышала суммы, указанные в контракте с Заксобранием. Так, например, розничная цена лилий составила 550 рублей, тогда как закупочная по контракту — 442 рубля.

В ООО «Зеленый сад», генеральным директором которого является Елена Мальцева (она же коммерческий директор «Калинково»), в телефонной беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» сообщили, что их продукцию можно найти в магазинах «Калинково» и «Розенштрассе». В последнем стоимость гвоздик составила 160 рублей (по контракту с правительством — 200), стоимость кустовых роз — 150 (по контракту — 200), гиацинтов — 150 (220 по контракту).

В таблице можно наглядно увидеть, как различаются цены в контрактах правительства, Заксобрания и в розничных магазинах и ООО «Зеленый сад» и ИП Среды:



Закупочная цена, правительство КО, руб. Закупочная цена, Заксобрание, руб. Розничная цена, магазины «Розенштрассе» (ООО «Зеленый сад»), руб. Розничная цена, магазины «Роза» (ИП Среда), руб. Гвоздика 200 77 160 100 Лилия 700 442 700 550 Кустовая роза 200 145 150 180 Тюльпан 185 59 240 120 Хризантема 230 131 200 240

(Цены в розничных магазинах были зафиксированы 15 февраля и 22 марта. В таблице указаны значения за март).

Стоимость цветов в магазине «Роза» в феврале и марте значительно не отличалась. В «Розенштрассе» в марте цены на некоторые позиции выросли и приблизились к ценам в контракте с правительством. Например, стоимость лилий в феврале составляла 570 рублей, гвоздик — 120.

При этом, по словам флориста в одном из магазинов «Розенштрассе», на оптовой базе цветы стоят дешевле в 1,5-2 раза, чем в магазине. Вопрос, почему в контракте ООО «Зеленый сад» и правительства Калининградской области цены на многие позиции цветов превышают даже розничные, остается открытым.

В марте коммерческий директор «Калинково» и генеральный директор ООО «Зеленый сад» Елена Мальцева рассказывала в интервью «Business FM Калининград», что тюльпаны, розы, хризантемы и другие цветы подорожали из-за увеличения логистического плеча для цветов из Эквадора, Колумбии и Голландии.

Фото взяты с сайта правительства Калининградской области



Текст: Ольга Кадомцева / Новый Калининград