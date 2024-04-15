Разница в 2-4 раза: как областные власти закупили цветы на 2,5 млн рублей

На прошлой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов возложил цветы к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам в честь 79-й годовщины штурма Кенигсберга. На фотографиях, опубликованных на официальных интернет-ресурсах, губернатор держит в руках букет красных гвоздик. Закупочная цена одного такого цветка — 200 рублей. При этом в рознице их можно найти за 100 рублей. Как так получилось, разбирался «Новый Калининград».
Цветы для возложений и вручений правительство Калининградской области закупает через размещение аукциона на портале государственных закупок. То же самое — в случае с Законодательным собранием региона. В этом году контракты на поставку 17 позиций цветов облвласти заключили с ООО «Зеленый сад», зарегистрированном в пос. Калинково Гвардейского округа, Заксобрание — с ИП Середой, который является соучредителем сельхозкооператива «Флор» из Светлого. Судя по информации с сайта госзакупок, на аукцион, объявленный правительством, заявилась только одна компания. В случае с Заксобранием участников было несколько, к торгам допустили двух, в том числе ИП Середу. Последний запросил за свои услуги на треть меньше конкурента. От поставщиков требуется принимать заявки на поставку товара «круглосуточно, 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни», и привозить цветы в течение 30 минут с момента получения заявки.
Стоимость контракта областного правительства с ООО «Зеленый сад» составила 2,5 миллиона рублей, регионального парламента с ИП Среда — полмиллиона рублей. При этом в обеих закупках характеристики цветов совершенно одинаковые. Например, пион высотой 35 и 60 см с бутоном диаметром 15 и 25 см Заксобрание закупает за 220 рублей, а правительство — за 630 рублей. «Новый Калининград» поинтересовался, почему цены так сильно отличаются. Но ответа по существу добиться не удалось: «Итоговая цена единицы товара определяется после проведения электронного аукциона, а именно после подачи участниками электронного аукциона ценовых предложений путем снижения текущего минимального ценового предложения», — все, что сочли возможным ответить областные власти.
Тогда редакция запросила информацию о компаниях, ценовые предложения которых изучались для определения стартовой цены на торгах. Но и на этот конкретный вопрос в ответ пришла отписка: «Новому Калининграду» из регионального правительства прислали бумагу с разъяснениями, почему «в открытом доступе в сети „Интернет“ не указываются наименования поставщиков, представивших соответствующую информацию».
Запросы с просьбой разъяснить, по какой причине цены на цветы в контракте у Заксобрания и правительства колоссально отличаются (некоторые позиции — в 2-4 раза), были направлены и поставщикам — ИП Среде и ООО «Зеленый сад». Получить объяснение от последнего редакции также не удалось. ИП Среда же сообщил, что стоимость цветов может различаться в зависимости от производителя, сорта, расходов на доставку и наценку от самой компании: «Наценка, в свою очередь, зависит от стоимости закупленных цветов, условий хранения, расходов на заработную плату и прочее. Помещение торговой точки находится в собственности, а не в аренде. Близкое расположение Законодательного собрания от нашей торговой точки исключает использование в доставке автотранспорта, что тоже влияет на сумму расходов, учитываемых в наценке».
Впрочем, одно отличие в двух контрактах все же имеется. ИП Среда в качестве страны-поставщика указал Чехию, ООО «Зеленый сад» — Эквадор и Нидерланды.
Корреспондент редакции обошел десять флористических магазинов города на Советском и Ленинском проспекте, Центральном рынке и в центре города и узнал у продавцов, что с цветами из Чехии они никогда не сталкивались. Тогда «Новый Калининград» решил уточнить у Управления Россельхознадзора по Калининградской области, осуществляются ли в принципе поставки цветов из этой страны в регион. На это пришел однозначный ответ: «За 2023 год, 2 месяца 2024 года цветы срезанные из Чешской Республики, а также напрямую из Эквадора в регион ответственности Управления не поступали».
ИП Среда проигнорировал вопрос о том, как собирается выполнить данное условие контракта. В Заксобрании сообщили, что «поставщик уведомил Законодательное Собрание Калининградской области об изменениях на рынке поставки цветов и предложил осуществить поставку товара, характеристики которого являются улучшенными по сравнению с установленными в контракте, с заменой страны его происхождения». Дополнительное условие контракта было размещено на портале госзакупок 2 апреля: теперь парламентарии будут получать цветы также из Нидерландов и Эквадора.
«Новый Калининград» решил узнать цены на некоторые позиции из списка в розничных магазинах ИП Среды и ООО «Зеленый сад». Стоимость цветов в магазине «Роза», который относится к ИП Среде, превышала суммы, указанные в контракте с Заксобранием. Так, например, розничная цена лилий составила 550 рублей, тогда как закупочная по контракту — 442 рубля.
В ООО «Зеленый сад», генеральным директором которого является Елена Мальцева (она же коммерческий директор «Калинково»), в телефонной беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» сообщили, что их продукцию можно найти в магазинах «Калинково» и «Розенштрассе». В последнем стоимость гвоздик составила 160 рублей (по контракту с правительством — 200), стоимость кустовых роз — 150 (по контракту — 200), гиацинтов — 150 (220 по контракту).
В таблице можно наглядно увидеть, как различаются цены в контрактах правительства, Заксобрания и в розничных магазинах и ООО «Зеленый сад» и ИП Среды:
|
|
Закупочная цена, правительство КО, руб.
|
Закупочная цена, Заксобрание, руб.
|
Розничная цена, магазины «Розенштрассе» (ООО «Зеленый сад»), руб.
|
Розничная цена, магазины «Роза» (ИП Среда), руб.
|
Гвоздика
|
200
|
77
|
160
|
100
|
Лилия
|
700
|
442
|
700
|
550
|
Кустовая роза
|
200
|
145
|
150
|
180
|
Тюльпан
|
185
|
59
|
240
|
120
|
Хризантема
|
230
|
131
|
200
|
240
(Цены в розничных магазинах были зафиксированы 15 февраля и 22 марта. В таблице указаны значения за март).
Стоимость цветов в магазине «Роза» в феврале и марте значительно не отличалась. В «Розенштрассе» в марте цены на некоторые позиции выросли и приблизились к ценам в контракте с правительством. Например, стоимость лилий в феврале составляла 570 рублей, гвоздик — 120.
При этом, по словам флориста в одном из магазинов «Розенштрассе», на оптовой базе цветы стоят дешевле в 1,5-2 раза, чем в магазине. Вопрос, почему в контракте ООО «Зеленый сад» и правительства Калининградской области цены на многие позиции цветов превышают даже розничные, остается открытым.
В марте коммерческий директор «Калинково» и генеральный директор ООО «Зеленый сад» Елена Мальцева рассказывала в интервью «Business FM Калининград», что тюльпаны, розы, хризантемы и другие цветы подорожали из-за увеличения логистического плеча для цветов из Эквадора, Колумбии и Голландии.
Фото взяты с сайта правительства Калининградской области
Текст: Ольга Кадомцева / Новый Калининград
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