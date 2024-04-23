Минздрав России зарегистрировал российский препарат для лечения СМА

Минздрав России зарегистрировал в государственном реестре лекарственных средств аналог препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Спинраза» российского производства. Об этом пишет РИА «Новости» во вторник, 23 апреля.



«Дата регистрации: 15.04.2024.Торговое наименование лекарственного препарата: «Лантесенс». Международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование: «Нусинерсен», — говорится в реестре.

Препарат входит в список жизненно необходимых. Производит лекарство российская компания «Генериум».

Ранее в России было зарегистрировано три препарата для лечения болезни — нидерландский «Нусинерсен» («Спинраза»), «Рисдиплам» и «Золгенсма». Последний является одним из самых дорогих лекарств в мире. В России он официально появился летом 2022 года.