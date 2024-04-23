Профессор-кантовед Алексей Круглов: «Кант — не вещь, не трофей и не имущество»

Профессор, доктор философских наук, завкафедрой истории зарубежной философии РГГУ Алексей Круглов оценил высказывания губернатора Калининградской области Антона Алиханова, касающиеся Канта, термином «чиновничье кантоведение». Свою позицию Алексей Круглов высказал во вторник, 23 марта, в ходе пленарного доклада на Международном Кантовском конгрессе, который проходит в Калининграде.



Профессор Круглов напомнил о примере, который приводил известный немецкий кантовед Райнхард Брандт, — это опыты над преступником, приговоренным к смертной казни. «Руководствуясь какими соображениями мы считаем, что это недопустимо? Разъясняя это, мы бы вынуждены были обратиться как раз к кантовскому пониманию человека, как цели самой по себе, которого нельзя использовать, как только лишь голое средство. И непонимание этой, как мне кажется, очень простой, но коренной мысли Канта, которую можно было бы почерпнуть не только из его оригинальных сочинений, но и из собрания Льва Николаевича Толстого „Избранные мысли Канта“, особенно выпукло демонстрирует нам творческие порывы современного российского чиновничьего кантоведения, стремительно развивающегося ныне на калининградской земле, которая нас так гостеприимно приняла», — сказал ученый.

Он отметил, что многое в этом чиновничьем кантоведении «есть повторение замшелых тезисов», известных еще с первой четверти XIX века«, однако «есть тут и несомненные новации». Первой новацией профессор назвал трактовку категорического императива «современным калининградским философом Алихановым в формулировке про цель и средства».

«Вариант, предложенный, упомянутым мною калининградским философом: „Относись к человеку не только как к средству, но и как к цели в прицеле“. И, наверное, достоинство человека в этом случае можно трактовать как „цель в прицеле — достойная или недостойная“, — сказал профессор Круглов. — Ну, а вчера я услышал еще одну новацию на этой сцене „Кант как русской трофей“. И „рачительным хозяевам“, пытающимся приватизировать Канта в ходе инвентаризации трофеев и имущества, я хочу сказать, что Кант не стоял и не будет стоять на вашем имущественном балансе. Памятник Канту — да, табличка на строящемся кампусе — да, и за бережное сохранение тех материальных следов жизни Канта в Кенигсберге, в нынешнем Калининграде, хочется сказать искренние слова благодарности всем причастным к этому и чиновникам, и жителям города. Но сам Кант не является ни имуществом, ни трофеем. Ни Кант, ни кантовская философия никогда в этой роли не окажутся и не будет строчкой в имущественном балансе».

Ученый отметил, что мысли свободны от таможенных налогов, которыми их кто-то пытается обложить. «Кант, как моральное существо, — это не вещь, не трофей и не имущество. И в этом и состоит пафос кантовской философии», — заключил он.