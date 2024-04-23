Компании «Шелест» разрешили вырубить 34 дерева на ул. Ломоносова

Компании «Шелест» разрешили вырубить 34 дерева на ул. Ломоносова
Фото: сайт Дом.РФ
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Специализированный застройщик «Шелест» получил разрешение на вырубку 34 деревьев и трёх кустарников на ул. Ломоносова в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Указанная цель вырубки — организация временной подъездной дороги к участку с кадастровым номером 39:15:121034:2893 на ул. Борзова. Сносу подлежат липы, ивы, ольха и берёза, а также кустарники бузины, снежноягодника и облепихи на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121034:31. Разрешение выдано 23 апреля и действует до 1 сентября 2025 года. «Необходимость сноса зелёных насаждений обусловлена технологией проведения строительных работ», — указано в проекте компенсационного озеленения. Площадь вырубки — 262 кв. метра, 130 из них — газон.

Компенсационное озеленение запланировано на ул. Ломоносова и Борзова на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:121034:31 и 39:15:121034:27. Компенсационная стоимость не взимается. Посадить планируют 15 грабов, 11 клёнов и 2 барбариса. Озеленение должно быть завершено не позднее срока действия порубочного билета.

Участок, к которому организуют временный подъезд, находится в конце ул. Борзова у зданий ГИБДД и Кадастровой палаты. Эта территория площадью 4,7 тыс. кв. метров была выкуплена ООО «Шелест» из федеральной собственности в июне 2022 года. Она предназначена для многоквартирной жилой застройки до 8 этажей. На участке находилось заброшенное 4-этажное здание казармы. Ранее застройщик получил разрешение вырубить на указанной территории «неперспективную древесно-кустарниковую растительность самосевного происхождения диаметром до 8 см». Компенсационная стоимость тогда также не взималась, озеленение не было предусмотрено.

Летом 2022 года заброшенную казарму на ул. Ломоносова выставили на торги.

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