Власти Калининграда разрешили застройщику вырубить 99 деревьев на ул. Осенней

Власти Калининграда разрешили вырубить 99 деревьев и 22 кустарника на ул. Осенней. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121034:27. Порубочный билет выдан ООО «Специализированный застройщик „Шелест“» 11 апреля и действует до 1 сентября 2026 года. Цель вырубки — устройство примыкания земельного участка с кадастровым номером 39:15:121034:2893 к ул. Осенней.

Уничтожению подлежат тополя, ясени, липы, ивы и другие породы деревьев и кустарников, а также 25 погонных метров живой изгороди с общей экологической ценностью 1745 баллов.

Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 83 грабов «Фастигиата», 14 кустарников барбариса тунберга, шести кустов круглолистного боярышника, 19 погонных метров белого снежноягодника, 219 кв. метров газона на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:121034:27 и 39:15:121034:2893. Экологическая ценность указанных зелёных насаждений — 1792 балла. Озеленение необходимо провести до 1 сентября 2026 года. Компенсационная стоимость не взимается.

В апреле 2024 года специализированный застройщик «Шелест» получил разрешение на вырубку 34 деревьев и трёх кустарников на ул. Ломоносова в Калининграде для организации временной подъездной дороги к участку с кадастровым номером 39:15:121034:2893. Указанный земельный участок находится в конце ул. Борзова у зданий ГИБДД и Кадастровой палаты. Эта территория площадью 4,7 тыс. кв. метров была выкуплена ООО «Шелест» из федеральной собственности в июне 2022 года. Она предназначена для многоквартирной жилой застройки до 8 этажей. На участке находилось заброшенное 4-этажное здание казармы. Ранее застройщик получил разрешение вырубить на указанной территории «неперспективную древесно-кустарниковую растительность самосевного происхождения диаметром до 8 см». Компенсационная стоимость тогда также не взималась, озеленение не было предусмотрено. Летом 2022 года заброшенную казарму на ул. Ломоносова выставили на торги.