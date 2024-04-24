Погода в Калининграде 24 апреля

В Калининградской области со среды начинается потепление. Самый консервативный вариант дает прогноз погоды «Нового Калининграда» — до 8 градусов тепла днем и дождь (влажность к вечеру поднимется до 89%, давление ртутного столба — 752 мм).



Региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечает, что днем в среду ожидается до 10 градусов тепла. При этом в прибрежных городах — Балтийске, Пионерском и Зеленоградске будет максимум 6 градусов. На территории всего региона днем прогнозируются умеренные дожди.

Согласно недельному прогнозу Гидрометцентра России, в регионе днем будет до 11 градусов выше нуля. Также прогнозируются осадки, влажность — 63%.

Региональное управление МЧС передает, что на территории Калининградской области будет облачная с прояснениями погода. Вечером небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный ночью 2-6 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха составит днем от 9 до 13 градусов тепла, видимость 3-7 км.