Погода в Калининграде 24 апреля

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В Калининградской области со среды начинается потепление. Самый консервативный вариант дает прогноз погоды «Нового Калининграда» — до 8 градусов тепла днем и дождь (влажность к вечеру поднимется до 89%, давление ртутного столба — 752 мм).

Региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечает, что днем в среду ожидается до 10 градусов тепла. При этом в прибрежных городах — Балтийске, Пионерском и Зеленоградске будет максимум 6 градусов. На территории всего региона днем прогнозируются умеренные дожди.

Согласно недельному прогнозу Гидрометцентра России, в регионе днем будет до 11 градусов выше нуля. Также прогнозируются осадки, влажность — 63%.

Региональное управление МЧС передает, что на территории Калининградской области будет облачная с прояснениями погода. Вечером небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный ночью 2-6 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха составит днем от 9 до 13 градусов тепла, видимость 3-7 км.

По информации паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», в среду и четверг региона ждет очередной южный циклон балканского происхождения: температура не сильно, но повысится (до 7-11 градусов тепла в дневное время). Ожидаются дожди. А вот начиная с пятницы будет теплеть и к выходным вернется 20-градусная температура.

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