Авиакомпаниям рекомендовали высаживать пассажиров при духоте в самолётах

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Росавиация и Ространснадзор призвали авиакомпании высаживать пассажиров из самолета при высокой температуре воздуха в салоне. Об этом пишут «Ведомости» в среду, 24 апреля.

По словам главы Госавианадзора Владимира Ковальского, в воздушном законодательстве РФ нет требований к допустимой температуре воздуха на борту. Он призвал авиакомпании строго руководствоваться действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями на транспорте, согласно которым температура воздуха в пассажирской кабине должна составлять от 20 до 25°C.

Эти нормы предлагается закрепить во внутренних руководящих документах авиаперевозчиков «с последующим информированием членов экипажей в целях неукоснительного соблюдения». Наряду с этим, компаниям предписано не проводить посадку пассажиров в самолеты, если температура в них превышает допустимые значения. В ситуациях, когда уже после посадки поддерживать оптимальную температуру по каким-то причинам становится невозможным, необходимо оперативно высадить людей в терминал аэропорта.

Также руководитель Росавиации Дмитрий Ядров поручил главам перевозчиков при выполнении рейсов в жаркие районы не использовать самолеты с дефектами, которые могут спровоцировать снижение эффективности системы кондиционирования или регулирования температуры в кабине.

В письме Росавиации также отмечается, что при планировании полетов, в том числе в другие страны, авиакомпании должны учитывать климатические условия и дополнительно инструктировать экипажи о порядке действий при задержке вылета.

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