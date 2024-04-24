Областная таможня: за ночь Литва приняла всего один грузовик с нашей территории

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За 8 часов, с 22-х до 6 утра, Литва приняла всего один грузовик с территории Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной таможни.

По состоянию на 9.00 24 апреля через таможенный пост МАПП Чернышевское за сутки в сторону Литовской Республики проследовало 56 грузовиков, в Калининградскую область прибыло 103 машины. Выезда из региона ожидает 80 грузовых автомобилей, на нейтральной полосе стоит еще 25, прошедших оформление на российской стороне. На въезд в РФ очередь отсутствует.

Всего за прошедшие сутки сотрудники таможенных постов Калининградской областной таможни, расположенных на границе с Литвой и Польшей, оформили на выезд из Российской Федерации 153 единицы грузового и 251 единицу легкового транспорта, а на въезд — 182 большегруза и 269 легковых автомобилей.


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