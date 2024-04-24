В майские праздники поликлиники региона не будут работать три дня

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В майские праздники поликлиники региона не будут работать три дня. Это следует из графика работы медицинских организаций в период с 28 апреля по 1 мая и с 8 по 12 мая, опубликованного областным минздравом.

Поликлиники будут функционировать по следующему графику:

— 28 апреля, 1, 9 и 12 мая — выходные дни;

— 29 и 30 апреля, 10 и 11 мая — работа осуществляется по субботнему графику

— с 9 до 15 часов, детских — с 9 до 14 часов; работают дежурная служба, лаборатории и служба неотложной помощи;

— 8 мая — предпраздничный день, время работы сокращено на 1 час.

Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф традиционно работает круглосуточно, вызов бригад по телефонам: 103, 03 и 112.


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